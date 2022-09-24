Zelenskiy’den İran’a sert tepki: Kötülükle işbirliği

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Ukrayna, Tahran'ın Rus kuvvetlerine insansız hava araçları tedarik etme kararı üzerine İran'la diplomatik ilişkilerini azaltacağını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın sitesindeki açıklamada, "Bu tür dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak, Ukrayna tarafı İran büyükelçisini akreditasyonundan yoksun bırakmaya ve ayrıca Kiev'deki İran Büyükelçiliği'nin diplomatik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltmaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Mesaj, Büyükelçi Manouchehr Moradi şu anda Ukrayna'da olmadığı için Büyükelçi vekiline iletildi.

ZELENSKIY: SONUÇLARI OLACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Bugün Rus ordusu, saldırıları için İran drone'larını kullandı. Dünya, kötülükle işbirliğinin her örneğini öğrenecek ve bunun sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şu ana kadar İran yapımı toplam 8 insansız hava aracının vurulduğunu belirtti.

Ukrayna'nın güneyindeki askeri yetkililer, dün Odesa limanı yakınlarında, deniz üzerinde dört Shahed-136 "kamikaze" insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Ukrainska Pravda gazetesinin bildirdiğine göre, hava kuvvetleri ayrıca ilk kez daha büyük bir İran insansız hava aracı olan Mohajer-6'yı düşürdüğünü de bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce, drone tedarikinin ikili ilişkilere ciddi bir darbe vurduğunu kaydetmişti.

Askeri uzmanlar, drone'ların Rusya için hem keşif hem de uygun hedefleri bulmak ve onlara saldırmak için zamanlarını harcayabilecek gezici mühimmatlar olarak faydalı olacağını söylüyor.

Ağustos ayında, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Tahran'dan satın alınan İran yapımı dronelar nedeniyle "sayısız başarısızlıkla" karşı karşıya olduğunu söylemişti.