Suriye Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye açıklaması: Tek engel taahhütsüzlük

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Sputnik’e konuştu.

Mikdad, “Türk tarafının, Astana sürecinde mutabık kalınan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha ciddi olmasını rica ediyoruz. Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu” ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı, “Ancak hem Rus hem de İranlı dostlarımızın çabalarının devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar 'sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen' olduğunu ve 'birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını' da sözlerine ekledi.

Diğer yandan Suriyeli bakan, BM Genel Kurulu haftası boyunca Türkiye tarafıyla herhangi bir temas veya görüşme olmadığını belirterek, “Müzakere yok, temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok” şeklinde konuştu.

TAHIL ANLAŞMASI

Tahıl anlaşmasına ilişkin de konuşan Mikdad, Suriye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasını tamamen desteklediğini ve gelişmekte olan ülkelerin şu anda karşı karşıya olduğu sorunlardan Batılı ülkeleri sorumlu gördüğünü söyledi.

"Bunu (tahıl anlaşmasını) tamamen destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunlardan Batılı ülkeler sorumludur. Her şeyi Ukrayna tarafının yapmasını isterken, Rus mallarının uluslararası pazarlara girmesi için kolaylık sağlamayı kabul etmiyorlar" diyen Faysal Mikdad, "Bunun kesinlikle adaletsiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.