Anket: İttifakların oy oranında son durum

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma, 33 şehirde 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankete göre, ittifaklar çerçevesinde değerlendirme yapıldığında Millet İttifakı yüzde 44.2, Cumhur İttifakı ise yüzde 36,6 oy oranına.

Üçüncü ittifak olarak kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın oy oranı ankette yüzde 7,4 olarak ölçüldü.

"Bu pazar seçim olsa" sorusuna cevap veren katılımcıların tercihlerine göre partilerin oy oranları da şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: 30,6

CHP: 24,8

İYİ Parti: 19,4

HDP: 7,1

MHP: 6,0

Gelecek Partisi: 2,6

DEVA Partisi: 2,0

Türkiye Değişim Partisi: 1,8