Politika

Türk savaş uçakları Mawet ilçesini bombaladı

Türk savaş uçakları Süleymaniye’nin Mawet ilçesine bağlı Gelale köyünü bombaladı.
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kürdistan Süleymaniye Mawet Gelale köyü

SÜLEYMANİYE (K24)

Türk savaş uçaklarının Süleymaniye’nin Mawet ilçesine bağlı Gelale köyünü yoğun bir şekilde bombaladığı bildirildi.

K24’e konuşan Mawet Kaymakamı Kameran Hasan, Gelale köyü sınırında bulunan noktaların Türk savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalandığını söyledi.

Söz konusu savaş uçaklarının köy sınırları içerisinde bulunan Tişeke alanını 2 defa bombalamanın yanı sıra Baski Qali, Klawe Vadisi ve Kewirekani Vadisi’ni bombaladığı bildirildi.

Mawet Kaymakamı, bombalanan noktalardaki hasarın henüz tespit edilmediğini belirtti.

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