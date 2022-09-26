Türk savaş uçakları Mawet ilçesini bombaladı
SÜLEYMANİYE (K24)
Türk savaş uçaklarının Süleymaniye’nin Mawet ilçesine bağlı Gelale köyünü yoğun bir şekilde bombaladığı bildirildi.
K24’e konuşan Mawet Kaymakamı Kameran Hasan, Gelale köyü sınırında bulunan noktaların Türk savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalandığını söyledi.
Söz konusu savaş uçaklarının köy sınırları içerisinde bulunan Tişeke alanını 2 defa bombalamanın yanı sıra Baski Qali, Klawe Vadisi ve Kewirekani Vadisi’ni bombaladığı bildirildi.
Mawet Kaymakamı, bombalanan noktalardaki hasarın henüz tespit edilmediğini belirtti.