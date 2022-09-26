Ankara: Yunan büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
HABER MERKEZİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden “adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi” istendi.
Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.
Ankara, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.