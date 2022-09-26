Politika

Ankara: Yunan büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
türkiye Ankara Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Nota

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden “adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi” istendi.

Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.

Ankara, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

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