Yaşam

Diyarbakır-Mardin karayolunda işçileri taşıyan traktörle kamyon çarpıştı

Diyarbakır-Mardin karayolunda tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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kürdistan Diyarbakır Mardin Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu Çınar mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, 21 ED 589 plakalı traktör bağ bozumu yapan işçileri ilçeye taşımak için yola çıktı.

Karşıdan gelen 34 EPC 852 plakalı tır ile kafa kafaya çarpışan traktör refüje uçtu. Traktörde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Berzan K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş inceleme başlatılırken 6 yaralının tedavisi devam edildiği öğrenildi. (İHA)

 

 

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