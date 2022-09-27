İngiltere - Almanya maçının ikinci yarısı nefes kesti: 6 gol

HABER MERKEZİ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup son maçında İngiltere, sahasında Almanya’yı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta karşılıklı atılan gollerle mücadele adeta bir düelloya dönüştü.

İki dev ülkenin karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci 45 dakikada ise tam 6 gol atıldı. Almanya 52’de İlkay Gündoğan’ın attığı penaltı golüyle perdeyi açtı. 67’de Kai Havertz takımını İngiltere karşısında 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Arka arkaya yediği şok gollerle geriye düşen İngiltere 4 dakikada maça denge getirdi. 71’de Luke Shaw sahneye çıkarak Almanya karşısında farkı 1’e indirdi. 75’te Mason Mount ceza sahası içinde sert bir şutla maça denge getirdi: 2-2.

SON SÖZÜ HAWERTZ SÖYLEDİ

83’te Harry Kane İngiltere’de geri dönüşün adı oldu. Attığı penaltı golüyle durumu 2-0’dan 3-2’ye getirdi. Ancak Almanya’da 5 dakika sonra sahneye yeniden Kai Hawertz çıktı ve durumu 3-3 yaptı. Wembley’de olağanüstü geçen ikinci 45 dakikada başka gol çıkmayınca iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Almanya 7, İngiltere 3 puanla grubu tamamladı. İngiltere’nin son maçlar öncesinde B Ligi’ne düşmesi kesinleşmişti.