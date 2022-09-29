Politika

ABD Dışişleri: İran saldırılarında 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırlarında 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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ERBİL (K24)

K24 Washington muhabiri, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarında 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran saldırılarında ABD vatandaşı Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Ömer Mahmudzade’nin yaşamını yitirmesini doğrulandı.

1990 yılından bu yana ABD’de yaşayan 59 yaşındaki Ömer Mahmudzade, Salı günü İran tarafından düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İran’ın Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik saldırıları tüm tepkilere rağmen devam ediyor.

Dün Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmıştı.

Saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, söz konusu saldırılarda 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA kullanıldığını açıklamıştı.

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