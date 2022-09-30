ABD’li Senatör: Türkiye NATO’nun güvenliğini tehlikeye atıyor

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, son yaptığı açıklama ile Türkiye’yi Rusya’dan S-400 Savunma sistemi almaması konusunda uyardı.

Bob Menendez, “Türkiye’nin daha fazla Rus S-400 füze savunma sistemi satın almayı düşündüğüne dair haberleri okudukça endişe duyuyorum. Eğer bu teslimat gerçekleşirse, ABD yaptırımlarının bir başka açık ihlali olacak” dedi.

Senatör Menendez, “Rusya, Ukrayna’yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye’nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO’ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var” ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için katılım sürecinde Türkiye’nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki yapıcı ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umduğunu söyledi.

Türkiye konusunda “ABD’nin net olması gerektiğini” belirten Menendez, “Türkiye’nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletilmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa’daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur” değerlendirmesinde bulundu.

Eylül ayının başlarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin ABD’nin güçlü itirazlarına rağmen ikinci bir Rus füze sistemi satın almayı düşündüğünü söylemişti.