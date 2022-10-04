BM: Irak, Kürdistan Bölgesi’nin haklarını vermeli

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert, silahlı grupları Irak'ın güvenliğine yönelik tehdit olduğunu ve ülkedeki durumun en tehlikeli aşamada olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’ne Irak’taki durumla ilgili sunum yapan BM Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert, Iraklı liderler arasında ulusal diyalog gereğinin altını çizerek, Irak'ın şu anda en tehlikeli aşamadan geçtiğini söyledi.

Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nin haklarını vermesi gerektiğini vurgulayan BM Temsilcisi, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik son saldırılarıyla ilgili olarak, İran'ın Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Plasschaert, Irak'taki mevcut siyasi durumun vatandaşlar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyleyerek, Irak halkının mevcut durumda esir tutuluyor gibi olduğunu ifade etti.

Başbakan Mustafa Kazimi liderliğinde taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin olarak, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadığını söyleyen Plasschaert, “Tüm tarafların birbirini suçlamaktan başka seçeneği yok. Vatandaşların yaptığı tüm fedakarlıklara rağmen siyasi partiler onlara düzgün bir yaşam sunamadı” dedi.

BM Temsilcisi, “Irak'taki aktörler ülkelerinin çıkarları için çalışamadılar, kendi çıkarlarını ön planda tuttular. Meydana gelen olaylar bir uyarı çanı gibi” ifadelerini kullandı.

Plasschaert’in açıklamalarının diğer öne çıkan kısımları şöyle:

-Mustafa Kazimi'nin girişimleri sonuç vermedi.

-Hiçbir partinin kadın temsilcilerinin olmadığını söylemenin zamanı geldi. Herkes sorumlu davranmalı, karmaşık ifadelerden kaçınmalı.

-2003'ten bu yana reform yapmak için birçok fırsatları oldu, ancak hepsini kaybettiler.

- Yolsuzluk Irak'ın temel sorunudur ve ülke ekonomisini kanser etmiştir.

- Irak sadece finans sektöründe sadece petrole dayanıyor, diğer sektörler ihmal edildi.

-Irak fakir bir ülke değil, kullanılmayan çok fazla mali kaynağa sahip.

- Irak'ı yönetme politikası Irak halkının çıkarına değildir.

- Yolsuzluk, Irak kurumlarının felç olmasının önemli bir nedenidir.

-Özellikle Irak sistemi kötü durumda ve başarısız oldu.

- Kürdistan Bölgesi'ne gelince, bu ayın başlarında parlamento seçimleri planlandı. Ama şimdi taraflar ortak bir zemin bulmak istiyor.

-Geçen hafta İran yine çok kötü sonuçlarla saldırdı. Bu saldırılar durmalı.

-Hiçbir komşu, Irak'ın egemenliğini ve birliğini ihlal etmesine izin veremez.