Başbakan vatandaşların sorularını yanıtlayacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yarın demokratik bir platformda düzenleyeceği programda Başbakan Mesrur Barzani, vatandaşların sorularına yanıt verecek.

Programa davet edilen farklı düşüncelere sahip vatandaşlar, Başbakan’a düşüncelerini iletecek ve soru soracak.

Program cuma günü (yarın) Erbil saati ile 19’00'da Kurdistan24 TV’de yayınlanacak.

Başbakan daha önce de benzer programlarda gazeteci ve öğrencilerle bir araya gelmiş ve özgürce sorulan sorulara yanıt vermişti.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Kürdistan Bölgesi'nin İnsan Hakları Planı'nın yürürlüğe girmesinin birinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin programının önemli bir parçası olduğunu belirtmişti.

Başbakan, “Bu plan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından önümüzdeki beş yıl içinde Kürdistan Bölgesi'nde tüm alanlarda insan haklarının korunmasını teşvik etmek ve bölgedeki farklı topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşamayı savunmak için onaylanan kapsamlı bir yol haritasıdır” ifadelerini kullanmıştı.