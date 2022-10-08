Musul’da Türk askeri üssüne füze saldırısı

ERBİL (K24)

Musul'un Başika nahiyesinde Türk askerlerinin bulunduğu Zelkan Üssü’ne yönelik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk kuvvetlerinin konuşlu olduğu Musul'daki Zelkan Askeri Üssü'ne 4 füze isabet etti.

Öte yandan K24'ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Şalalat bölgesinden atılan füzelerin El Feziliye köyü yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Zelkan Askeri Üssü 2014 yılında DAİŞ’in Irak'a girmesinin ardından Bağdat hükümetinin talebi üzerine Türk ordusu bölgeye yerleşti. Türk askerlerine yönelik zaman zaman saldırılar gerçekleştiriliyor.