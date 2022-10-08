Politika

Musul’da Türk askeri üssüne füze saldırısı

Musul'un Başika nahiyesinde Türk askerlerinin bulunduğu Zelkan Üssü’ne yönelik füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Musul Zelkan Askeri Üssü saldırı

ERBİL (K24)

Musul'un Başika nahiyesinde Türk askerlerinin bulunduğu Zelkan Üssü’ne yönelik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk kuvvetlerinin konuşlu olduğu Musul'daki Zelkan Askeri Üssü'ne 4 füze isabet etti.

Öte yandan K24'ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Şalalat bölgesinden atılan füzelerin El Feziliye köyü yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Zelkan Askeri Üssü 2014 yılında DAİŞ’in Irak'a girmesinin ardından Bağdat hükümetinin talebi üzerine Türk ordusu bölgeye yerleşti. Türk askerlerine yönelik zaman zaman saldırılar gerçekleştiriliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv