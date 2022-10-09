Politika

Rojava'da ABD askeri üssüne füze saldırısı

Rojava’nın Haseke vilayetine bağlı Rimelan ilçesinde ABD güçlerinin bulunduğu askeri üsse yönelik füze saldırısı gerçekleşti.
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kürdistan Rojava ABD askeri üssü füze saldırısı

ERBİL (K24)

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece 107 mm’lik bir füzeyle Rimelan askeri üssüne saldırı yapıldığını açıkladı. 

CENTOM resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, fırlatılan füzenin askeri üssün dışına düştüğü, saldırının can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı belirtildi.

Saldırının kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, füzenin nereden fırlatıldığının CENTCOM tarafından araştırıldığı kaydedildi. 

Saldırının, geçtiğimiz günlerde Kamışlo kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda DAİŞ’e silah sevkiyatı ve üye sağlayan Rakan Wahid Shamiri isimli DAİŞ yetkilisinin öldürüldüğü operasyondan sonra gelmesi dikkat çekti.

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