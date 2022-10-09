Silahlı gruplar Afrin’de 7 kişiyi kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Feyleq El Şam grubu 8 Ekim’de Birc Heydere köyünde 8 kişiyi kaçırdı.

Açıklamada, silahlı grupların kaçırdıkları kişileri İska köyündeki bir hapishanede tuttuğu, serbest bırakmaları için fidye istedikleri belirtildi.

Kaçırılanların isimleri şöyle:

Hemo Süleyman Gulexeyri, Süleyman Muhammed Gulexeyri, Sido Eli Gulexeyri, Muhammed İbrahim Gulexeyri, Mahmud İbrahim Gulexeyri, Mustafa Muhammed Gulexeyri ve Hamza Ahmed Hasan.

Afrin’in 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.