Yaşam

Süleymaniye’de aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Süleymaniye’nin Çwarbax Mahallesi’nde aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu.
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kürdistan Süleymaniye

SÜLEYMANİYE (K24)

K24 Süleymaniye muhabiri, sabah saatlerinde Çwarbax Mahallesi’nde bir evde aynı aileden anne, baba ve biri kız biri erkek 2 çocuğun ölü olarak bulunduğunu aktardı.

Dört kişinin ölüm nedeni henüz netleşmezken, mahalle sakinleri elektrik kaçağı nedeniyle ölümlerin yaşandığında şüpheleniyor.

K24’e konuşan ölen ailenin bir komşusu, “Ev sahibi sağlık çalışanıydı. Sabah işe gitmeyince iş arkadaşları telefon açıyor ama kendisine ulaşamıyorlar. Eve geldiklerinde de dört kişiyi ölü halde buluyorlar” dedi.

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