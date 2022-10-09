Almanya Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimiz günden güne genişliyor

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Alman Birliği Günü (Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi) vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'yle ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’yle başta ticaret ve ekonomi alanlarında olmak üzere güçlü ilişikleri olduğunu belirten Martin Jaeger, bu ilişkilerin günden güne genişlediğini vurguladı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının ülkesi için önemli olduğunu ifade eden Almanya Büyükelçisi Jaeger, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kınadı.

Aynı etkinlikte konuşan Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher de İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, Irak’ın egemenliğine yönelik her tehdide karşı olduklarını vurguladı.

Ülkesinin Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecine yönelik desteğini ifade eden Almaya Başkonsolosu, sürecin tamamlanması için tüm tarafları teşvik ettiklerini belirtti.

Başkonsolos Klaus Streicher, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki göçmenleri desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.