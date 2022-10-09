Politika

Almanya Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimiz günden güne genişliyor

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'yle ilişkilerinin günden güne genişlediğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger
Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger
kürdistan Martin Jaeger Almanya Kürdistan Bölgesi ilişkiler

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Alman Birliği Günü (Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi) vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'yle ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’yle başta ticaret ve ekonomi alanlarında olmak üzere güçlü ilişikleri olduğunu belirten Martin Jaeger, bu ilişkilerin günden güne genişlediğini vurguladı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının ülkesi için önemli olduğunu ifade eden Almanya Büyükelçisi Jaeger, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kınadı.

Aynı etkinlikte konuşan Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher de İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, Irak’ın egemenliğine yönelik her tehdide karşı olduklarını vurguladı.

Ülkesinin Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecine yönelik desteğini ifade eden Almaya Başkonsolosu, sürecin tamamlanması için tüm tarafları teşvik ettiklerini belirtti.

Başkonsolos Klaus Streicher, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki göçmenleri desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv