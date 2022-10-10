Politika

Almanya Büyükelçisi’nden Başbakan’a: Peşmerge’yi desteklemeyi sürdüreceğiz

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger, Kürdistan Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
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kürdistan Martin Jaeger Mesrur Barzani Almanya

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher'in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Irak’taki son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki dostane ilişkilere işaret ederek, Alman hükümetine Kürdistan Bölgesi ile işbirliği ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan ayrıca, Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher’e yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Büyükelçi Jaeger, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmek istediğini ve Peşmerge’ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Irak'taki genel durum ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'ın siyasi kararlarına gerçekçi katılımı, denge ve uzlaşı ilkelerine saygı gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki istikrarın öneminin de ele alındığı kaydedildi.

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