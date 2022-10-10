Politika

5 anket şirketinin araştırması hesaplandı: İttifakların oylarında son durum

‘Türkiye Raporu'nun çalışmasına göre Millet İttifakı yükseliyor, Cumhur ittifakı ise oy kaybetmeyi sürdürüyor.
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türkiye Anket Millet İttifakı Cumhur İttifakı

HABER MERKEZİ

Türkiye'nin Raporu, anket şirketlerinin Eylül ayında kamuoyu ile paylaştıkları anket sonuçlarından yola çıkarak kararsızlar dağıtıldıktan sonra ittifaklara göre ittifakların aylık ortalaması​nı hesapladı.

Aksoy, Optimar, Metropol, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin geçtiğimiz ay açıkladığı anketlerin ortalamasına göre, Millet İttifakı'nın yükselişi, Cumhur İttifakı'nın da düşüşü devam ediyor.

Türkiye'nin raporuna göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplandı.

Eylül ayında yayımlanan anketlerin çoğunda CHP, İYİ Parti, Demokrat Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı oyunu artırmış görünüyor.

Türkiye'nin Raporu'na göre, Eylül ayında yayınlanan anket sonuçlarının ortalamasına göre Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5.

Kuruluş, ortalama sonuçlardan elde ettiği verilerden yola çıkarak HDP'nin oy oranını yüzde 10,3 olarak hesapladı.

Kararsızlar ve diğer partilerin oy oranı yüzde 9'de olarak ölçüldü.

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