Başkan Barzani’den Latif Reşid’e tebrik ve destek

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bugün Irak Parlamentosu tarafından cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’i arayarak tebrik etti.

Latif Reşid’e desteğini bildiren Başkan Barzani, kendisine yeni görevinde de başarılar diledi.

Başkan Barzani ayrıca Irak’taki siyasi sürecin yeni ve olumlu bir döneme girmesi temennisinde bulundu.

Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan seçimde Latif Reşid Irak Cumhurbaşkanı seçildi.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Cumhurbaşkanı Adayı Reber Ahmed, Latif Reşid lehine seçim yarışından çekilmişti.