Politika

Kral Abdullah’tan Irak'ın yeni cumhurbaşkanına tebrik telefonu

Kral Abdullah, Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’i tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
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ortadoğu Ürdün Kralı 2 Abdullah ırak cumhurbaşkanlığı Latif Reşid

ERBİL (K24)

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün Irak Parlamentosu tarafından cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’i telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmede Kral Abdullah, ortak çıkarları için iki ülke arasındaki ilişkileri ve koordinasyonu daha da güçlendirmesi gereğinin önemini vurguladı.

Kral Abdullah ayrıca, ülkesinin Irak'ta güvenlik ve istikrarı korumak için destek sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Latif Reşid, dün Irak Parlamentosu’nda geçekleşen seçimin ikinci turunda 162 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi, Berhem Salih ise 99 oyda kaldı.  

Saddam rejiminin devrilmesinden bu yana Irak’ta 5. kez cumhurbaşkanı seçiliyor.

Latif Reşid cumhurbaşkanı seçildiği gibi, Irak’ta yeni hükümeti kurması için Koordinasyon Çerçevesi Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani’yi görevlendirmişti.

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