Politika

Neçirvan Barzani’den Bartın için taziye mesajı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı dileğinde bulundu.
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kürdistan Neçirvan Barzani bartın maden faciası

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin Bartın iline bağlı Amasra ilçesinde dün akşam maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı diledi.

“Düşüncelerim ve dualarım Türkiye'deki kömür madeninde meydana gelen patlamanın kurbanlarıyla birlikte” diyen Neçirvan Barzani, “Kurbanların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralı madencilere acil şifalar diliyorum ifadesini kullandı.

Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçi yaşamını yitirdi, 11 işçi yaralandı. Patlama sırasında madende bulunan 110 madenciden 58’i kurtarıldı.

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