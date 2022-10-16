Politika

İranlı bir kişi gösteri sırasında Kürdistan bayrağını indirmeye çalıştı

İsveç’te Kürtler tarafından düzenlenen bir gösteride İranlı bir kişi, Kürdistan bayrağını indirme girişiminde bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa İsveç Kürdistan Bayrağı İran

HABER MERKEZİ

K24’e konuşan Reşad Kurde isimli Kürt vatandaş, bugün İsveç’in Örebro kentinde Doğu Kürdistan’daki (Rojhilat) protestolara destek amacıyla bir gösteri düzenlendiğini söyledi.

Kurde, gösteri sırasında bir İranlının Kürdistan bayrağını indirmeye çalıştığını ancak engellenerek uzaklaştırıldığını belirtti.

Jina (Mahsa) Emini isimli Kürt kadının Tahran’da “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınması ve hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın dört bir yanında gösteriler düzenleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv