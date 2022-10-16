İranlı bir kişi gösteri sırasında Kürdistan bayrağını indirmeye çalıştı

HABER MERKEZİ

K24’e konuşan Reşad Kurde isimli Kürt vatandaş, bugün İsveç’in Örebro kentinde Doğu Kürdistan’daki (Rojhilat) protestolara destek amacıyla bir gösteri düzenlendiğini söyledi.

Kurde, gösteri sırasında bir İranlının Kürdistan bayrağını indirmeye çalıştığını ancak engellenerek uzaklaştırıldığını belirtti.

Jina (Mahsa) Emini isimli Kürt kadının Tahran’da “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınması ve hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın dört bir yanında gösteriler düzenleniyor.