Ammar el-Hekim: Yeni hükümette yer almayacağız

BAĞDAT (K24)

Ulusal Hikmet Hareketli lideri Ammar el-Hekim’in ofisinden yapılan açıklamada, el-Hekim’in hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’yle yaptığı görüşmede, hükümette yer almayacaklarını vurguladığı belirtildi.

El-Hekim’in Sudani’ye, yeni hükümette yer alacak isimlerin alanında uzman, yolsuzluğa bulaşmamış ve ülke yönetiminde tecrübeli kişiler olması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca yeni hükümetin önceliklerinin vatandaşa istenilen düzeyde hizmet, önceki hükümetin yaptığı yanlışların düzeltilmesi ve Irak’ın egemenliğini korunması olması gerektiği vurgusunda bulunulduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Çerçevesi’nin adayı Muhammed Şiya Sudani’ye verdi. Sudani, taraflarla görüşmelerini sürdürüyor.