Politika

Erdoğan'ın Diyarbakır'a geleceği gün belli oldu

Erdoğan'ın 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır’a geleceği bildirildi.
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kürdistan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Bartın Alaattin Parlak

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'daki maden kazası sebebiyle iptal edilen Diyarbakır ziyaretinin günü belli oldu.

Ak Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır’a geleceği bildirildi.

Erdoğan’ın saat 14.00'da İstasyon Meydanı’ndaki mitinge katılacağı ve Toplu Açılış Töreni düzenleneceği öğrenildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni sebebiyle geçtiğimiz Cumartesi günü Diyarbakır’a gelecekti. Erdoğan’ın ziyareti Bartın'da yaşanan Maden faciası sebebiyle bu ziyaret iptal edilmişti.

 

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