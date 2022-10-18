ABD’den Afrin’e giren HTŞ’ye: Derhal bölgeden çekilin

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ABD’nin Şam Büyükelçiliği, Afrin ve Halep’in kuzeyinde bazı yerleşimlerini işgal eden HTŞ ve Türkiye destekli silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Terörist HTŞ örgütünün son dönemdeki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz. HTŞ derhal bölgeden çekilmelidir” ifadelerine yer verildi.

“ABD son dönemde Suriye’nin kuzeyinde meydana gelen şiddetten endişe duyuyor” denilen açıklamada, tüm taraflara sivillerin can ve mal güvenliğini koruma çağrısında bulunuldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cephe El Şamiye adlı grubun Azez’e çekilmesinin ardından HTŞ güçleri ve Türkiye destekli Sultan Süleyman Şah (Emşat) grubunun Afrin’e girdiğini açıklamıştı.

SOHR, söz konusu grupların Mahmudiye Mahallesini çatışmaya girmeden kontrolü altına aldığını aktarmıştı.

SOHR’a göre 13 Ekim’de Afrin ve Halep’in kuzeyinde silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 10’u sivil 58 kişi öldü.