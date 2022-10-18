Politika

Esad’dan Irak Cumhurbaşkanı’na mektup

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Esad’ın Reşid’e el yazısıyla kaleme aldığı tebrik mektubunu gönderdiği bildirildi.
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Irak Beşşar Esad Latif Reşid Suriye

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid’e, cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik mektubu gönderdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Esad’ın Reşid’e el yazısıyla kaleme aldığı tebrik mektubunu gönderdiği bildirildi.

Reşid’in Suriye'nin Bağdat Büyükelçisi’ni Bağdat’taki Selam Sarayı'nda kabul ettiği kaydedilirken, büyükelçinin Esad'ın mektubunu Raşid’e ilettiği belirtildi.

Mektupta Esad’ın Şam ile Bağdat arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin yararına geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Reşid’in de Esad’ın talebini memnuniyetle karşıladığı ve Irak'ın bölgede güvenlik ve istikrarı korumak için ilişkileri ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

 

 

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