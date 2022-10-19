Anket: İşte ittifak ve partilerin oy oranları

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gazeteci Fatih Portakal'ın konuğu oldu. Son seçim anketinin sonuçlarını paylaşan Kulat, sahada yaptıkları araştırmaların değerlendirmesini yaptı.

Anket, 5-15 Ekim tarihlerinde 550 kişiyle ve yüz yüze yapıldı. 'Türkiye Gündemi Araştırması' anketi 64 ilde gerçekleştirildi.

İlk kez sandığa gidecek genç seçmenin tercihiyle ilgili Kulat şu yorumda bulundu: "Gençlerin çok büyük sorunları var. İlk kez oy kullanacak gençlerle yapılan ankette 8 bölgenin 8'inde de AK Parti birinci değil."

"İktidarın kaçırdığı bir şey var" diyen Kulat şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti'yle yolunu ayıran seçmen kararsızlar durağında beklemiyor. Bu seçmen başka otobüse, dolmuşa bindi. 100 seçmenin yüzde 50'si İYİ Parti'ye gitti. Her dört seçmenden biri AK Parti'den ayrıldı. AK Parti'den ayrılan bu seçmenin yarısı da İYİ Parti'ye, geriye kalan seçmen ise Deva, Gelecek ve Zafer Partisi gibi partilere gitti. Sağ seçmen sağ partileri tercih ediyor."

“Kilit parti kesinlikle HDP” ifadelerini kullanan Kulat, “Her iki taraf yüzde 50+1'i bulamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi bitirirler kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Kulat'ın açıkladığı anketin sonuçları şöyle:

Millet İttifakı: Yüzde 43

Cumhur İttifakı: Yüzde 40

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10

AK Parti: Yüzde 32,7

CHP: Yüzde 26

İYİ Parti: Yüzde 15,8

HDP: Yüzde 7,7

MHP: Yüzde 7

Deva Partisi: Yüzde 2,1

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

Kararsızlar: Yüzde 7.