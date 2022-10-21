K24 ÖZEL - Afrin'de silahlı gruplar neden yer değiştirdi?

HABER MERKEZİ

Ankara’nın 11 yıl aranın ardından “Beşar Esad yönetimiyle görüşme olabilir” mesajı Rojava ve Suriye’de yeni gelişmeler yaşanmasına neden oldu.

İdlib merkezli Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ - eski adı Nusra Cephesi), 13 Ekim’de Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların kontrol ettiği Rojava’nın Afrin kentine doğru yöneldi ve akabinde bölgede çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İstanbul’da gerçekleşen Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Genel Kurulu’nun 64. toplantısının sonuç bildirgesinde Kürtlerin baskısı sonucu Heyet Tahrir El Şam’ın “terör örgütü” olarak nitelendirildiği öğrenildi.

HTŞ, AFRİN’E NASIL GİRDİ?

K24’e konuşan SMDK Üyesi ENKS’li Abdullah Gedo, Türkiye destekli bazı silahlı grupların HTŞ ile bağlantılarının bulunduğunu ifade ederek, “El Bab’da Türkiye’nin destek verdiği Suriye muhalefetine bağlı silahlı grupların arasında uyuşmazlık ve sorun çıktı. Belli ki bu grupların içerisinde Heyet Tahrir El Şam’la bağlantısı olanlar var. Bunların Afrin’e girmesine birileri destek veriyor” dedi.

HTŞ’nin iki ay önce yine Afrin’e girdiğini, sadece 10 saat kalabildiğini belirten Gedo, “Suriye muhalefeti ve silahlı kanadı, HTŞ’nin Afrin veya diğer gölgelerde kalmasını istemiyor ve ortak yönetim talebini kabul etmiyor.Henüz çıkmamışlar ama diğer sefer gibi yine çıkacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin çatışmalara yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadığını dile getiren Gedo, şunları söyledi:

“Duyduğumuza göre Türkiye herhangi bir tarafın yanında yer almamış, sadece çatışmaların durması için müdahalede bulunmuş. Hatta Türkiye’nin, aralarında ateşkes ilan ettiğini de duyduk. Muhalefet ise Türkiye sadece ateşkes değil, HTŞ’nin Afrin’den çıkarmasını istiyor.”

Geçtiğimiz günlerde HTŞ’nin Afrin’de bazı kırsal bölgeleri ele geçirdiği ve Azez’e yönelik saldırı düzenleyeceği haberlerinin ardından, ABD, örgütün Afrin’den çekilmesi gerektiğini açıkladı, Rusya ise HTŞ’ye yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

ABD’nin açıklamasına değinen ENKS’li Gedo, “Aslında en etkili açıklama Amerika’dan geldi. Biz biliyoruz ki Amerika hiçbir silahlı grubun Afrin’de bulunmasını istemiyor. Yaptığı açıklamadan çok memnun kaldık. Çünkü bu açıklama sadece Tahrir El Şam’ı değil, Suriye muhalefeti, rejim, Türkiye ve bölgede bulunan diğer devletlerin üzerinde de etkilidir” şeklinde konuştu.

Gedo, HTŞ’nin Afrin ve diğer bölgelere girmesinin işgal amaçlı olduğunu, Rusya, rejim ve İran’a bahane yollarını açtığını belirtti.

HTŞ, TÜRKİYE’DEN DOLAYI MI AFRİN’E GİRDİ?

K24’e değerlendirmelerde bulunan SMDK Siyasi Komite Üyesi Abdulmecid Berakat ise HTŞ’nin Afrin’e nasıl girdiğine dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

“HTŞ, Ankara’nın Esad rejimiyle görüşme mesajlarından dolayı mı Afrin’e girdi?” sorusuna yanıt veren Berakat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin Esad ile görüşme isteğinin siyasi olmadığı, sadece güvenlik amaçlı olduğunu düşünüyoruz. HTŞ’nin Afrin’e nasıl girdiğine dair bir kanıtımız yok. Neden girdiğini biz de henüz bilmiyoruz. HTŞ'nin Afrin ve diğer bölgelere girmesi tüm siyasi çabamızı engelliyor. Bu yüzden Suriye'de çözümü engellemek isteyenlere örgüte giriş nedenini sormak zorundayız.”

Afrin'de durumların şu anda sakin olduğunu ifade eden Berakat, “Şimdi çatışma yok. Biz bu tür olayların tekrarlanmaması için Türkiye tarafı ile işbirliği içerisinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Biz, Suriye muhalefeti olarak ülkede siyasi çözümün savaşı bitireceğini düşünüyoruz. Bölgede ve Afrin'de askeri ve sivil meseleleri birbirinden ayırt etmeyi düşünüyoruz.”

Berakat, HTŞ’nin Afrin ve diğer bölgelerde ortak yönetim için diğer silahlı gruplarla görüştüğü bilgisinin doğruları yansıtmadığını söyledi.

SMO’NUN AFRİN’DEKİ VARLIĞI

Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) birlikte 18 Mart 2018 yılında Afrin’e girmişti. SMO, Suriye’de iç savaş başladığı 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adı altında Beşar Esad rejimini devirmek için kuruldu. Türkiye tarafından eğitilen örgüt, 2017’den sonra SMO ismini kullanmaya başladı. SMO’nun içerisinde 30’a yakın farklı grubun yer aldığı ve 15 bin civarında da silahlı milisi bulunuyor.

Afrin’de sivil halkı kaçırma eylemleri ve insan hakları ihlalleriyle bilinen SMO’nun içerisindeki farklı grupların ganimet ve alan hakimiyeti için kendi aralarında da çatıştıkları biliniyor.

Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Hamza Tümeni (Hamzat) ile Sultan Süleyman Şah’ın (Emşat) alt grupları Tahrir El Şam’ı destekliyor, Feylek el Şam ve Ceyş el-İslam ve diğer alt grupları ise Tahrir El Şam’ın Afrin’e girmesine karşı çıkıyor.