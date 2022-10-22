Politika

Latif Reşid ile Erdoğan telefonda görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Irak Latif Reşid Recep Tayyip Erdoğan

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgenin istikrarı açısından ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Reşid, iki tarafın çıkarları açısından her alanda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni görevinden dolayı Reşid’i tebrik eden Erdoğan, ülkesinin, bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlikte istikrarı açısından Irak’la olan tarihi ilişkilerini pekiştirmek istediğini kaydetti.

Latif Reşid, 13 Ekim’de Irak Parlamentosu’nda yapılan oturumda Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

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