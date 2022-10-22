İstanbul’da kadın avukatlar Jina Emini için saçlarını kesti

HABER MERKEZİ

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

İki gün sürecek olan genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarışıyor.

Toplantının ilk gününe Doğu Kürdistan ve İran'lı kadınlara destek vermek isteyen iki kadın avukatın, konuşmalarından sonra kürsüde saçlarını kesmesi damgasını vurdu.

Genel kurulda aday olan avukat gruplarının temsilcileri tek tek kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

Kürsüde konuşma yapan temsilcilerden iki kadın avukat, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini için yapılan protestolara destek vermek amacıyla saçlarını kesti.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu sözcücü avukat Selin Nakipoğlu, "İranlı kadınların özgürlük ve laiklik simgesi olmuş Mahsa Emini için bunu yapmak zorundayım. Mahsa Emini için, dünyadaki kadınlarla dayanışma için" diyerek kürsüde saçlarını kesti.