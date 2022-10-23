Diyarbakır’da ‘Marksist Okul’ kuruldu

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Ciziri ve Sosyalist Feminist Gazeteci Armen Korkmaz, Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi’nde açıklama yaparak Amed’de Marksist Okul’un (Dibistana Marksîst Li Amedê) kuruluşunu ilan etti.

KKP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, açıklama öncesi Kürtçe bir konuşma yaparak Diyarbakır’da Marksist Okul adımıyla Kürt sosyalistleri Marksizmi anlama, yorumlama, tartışma ve güncelleme çağrısı yaptıklarını belirtti.

Ardından Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Ciziri açıklamanın Kürtçesini okudu. Kuruluş ilanının Türkçesini ise Sosyalist Feminist Gazeteci Armen Korkmaz okudu.

Korkmaz, bir süreden beri Amed’de Marksist Okul (AMEP) oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, özetle şunları kaydetti:

“AMEP’in, ancak uzun soluklu ve kalıcı bir çalışmayla adım adım oluşturulabileceği bilinciyle hareket ettik. Bundan sonra da bu doğrultuda hareket edeceğiz. Her alanda üretim hedefiyle Amed’den evrensele, evrenselden de Amed’e bakan; yerel ile evrenselin etkileşimini esas alan ve praksisle de ilişki içerisinde yola çıkıyoruz. Zira değişim, düşünce sözle başlar giderek yaşama biçimine dönüşür. Bu bakışla dünyanın üretim havuzuna biz de Amed’ten katkıda bulunmak istiyoruz.”