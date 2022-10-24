ENKS: ABD’li yetkililerle Afrin’deki gelişmeleri görüştük

ERBİL (K24)

K24’e konuşan ENKS Başkanlık Konseyi Üyesi Süleyman Oso, Kamışlo’da ABD'nin Kuzey Doğu Suriye Temsilcisi Nikolas Granger ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini söyledi.

Oso, söz konusu görüşmede Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) Afrin'deki varlığının ele alındığını kaydetti.

ENKS’li Oso’nun aktardığına göre, ekonomi ile eğitimdeki sorunlar ve ‘Devrimci Gençlik’ adlı grubun gerçekleştirdiği hak ihlalleri görüşmenin diğer konuları arasındaydı.

Bu arada, ABD'nin Kuzey Doğu Suriye Temsilcisi Nikolas Granger’ın Kürt Ulusal Birliği Partileri yetkilileriyle de bir araya geldiği ve Afrin’deki gelişmelerin görüşüldüğü öğrenildi.

AFRİN’DEKİ GELİŞMELER

HTŞ, geçtiğimiz 12 Ekim’de Afrin bölgesine girmiş ve SMO’ya bağlı Üçüncü Kolordu isimli grubu Azez’e çekilmeye zorlamıştı.

Afrin’in Cindires ve Şera bölgelerini ele geçiren HTŞ, Türkiye ve SMO’nun yönetiminde bulunan Azez’e ulaştı.

Öte yandan, Azez, Mare ve El-Bab’daki halkın HTŞ’nin kentlerine girmemesi için gösteri düzenlediği ve yolları kapattığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), HTŞ’nin Afrin’e saldırısını kınadı.

AFRİN’DE YAŞANANLARA İLİŞKİN RAPOR YAYIMLANDI

Bugün ise Washington Stratejik Araştırma Enstitüsü, Türkiye destekli Suriye muhalefetine bağlı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve Heyet Tahrir el Şam'ın Afrin'e girmesine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, ABD'nin Türkiye'den HTŞ'nin Afrin'den çıkarmasını istediği yer alıyor.

ABD’nin Türkiye'yi HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani ve milislerini Afrin’den çıkarmaması durumunda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kente girişine izin vermekle uyardığı bildirildi.

Raporda, HTŞ’ye bağlı güvenlik ve istihbarat birimlerinin halen Afrin'de bulunduğu kaydedildi.

HTŞ’nin Afrin’in güneybatı bölgesine girdiği, burada bulunan Cephe El-Şamiye mensuplarının ise Azez’e çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde iki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucu Cephe El-Şamiye’nin HTŞ’nin tüm taleplerini reddetmesi nedeniyle taraflar arasında Kefer Cene köyü kırsalında çatışma çıkmıştı.

Türkiye destekli silahlı gruplara ilişkin yer verilen raporda, Bab ve Afrin’de Suriye muhalefetinin silahlı grupları arasındaki çatışmaların sebebinin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer bazı çıkarlar olduğu kaydedildi.

Aktivist Ebu Xenum’un konuyla ilgili araştırma yaptığı gerekçesiyle El Bab’da Hamzat grubu tarafından öldürüldüğü öğrenildi.