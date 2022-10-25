Politika

HTŞ Afrinli çiftçilere ‘zeytin zekatı’ adı altında vergi uyguladı

Eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) yakın silahlı grupların Afrinli çiftçilere ‘zeytin zekatı’ adı altında vergi uyguladığı öğrenildi.
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kürdistan Heyet Tahrir eş-Şam Afrin zeytin ağaçları vergi

HABER MERKEZİ

Yaklaşık iki haftadır Afrin'de bulunan ve bazı köyleri kontrolünde tutan HTŞ ve ona yakın Hamza Tümeni (Hamzat) ile Sultan Süleyman Şah (Emşat) gruplarının ‘zeytin zekatı’ adı altında vergi toplamaya başladığı belirtildi.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Hamzat ve Emşat gruplarının Afrin’in Şekatka, Erende, Mistika, Kels köyleri ve Şiye beldesinde ‘zekat’ adı altında zeytin hasadına yüzde 5 vergi uygulaması koydu.

Ayrıca, Emşat grubuna bağlı milislerinin Şiye’ye bağlı Erende köyündeki 200 zeytin ağacının mahsulünü çaldığı belirtildi.

Öte yandan aynı durumun Raco ve Cindires bölgelerinde de yaşandığı bildirildi. Hamzat gurubunun Cindires’e bağlı köylerdeki çiftçilere zorunlu vergi uyguladığı ve buradaki göçmenlere yüzde 50, köylerinde kalan çiftçilerden ise %25 vergi aldığı belirtildi.

Muhammed El-Fatih adlı silahlı grubun Raco’nun Memila köyündeki çiftçilere zeytin hasadının yarısı kadar vergi uyguladığı kaydedildi.

Ayrıca silahlı grupların Mabeta beldesine bağlı Kamruk ve Evraze köylerinde yaklaşık 800 zeytin ağacından elde edilen hasadı çaldığı öğrenildi.

HTŞ 13 Ekim’de Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların kontrol ettiği Rojava’nın Afrin kentine girdi. Bölgede zaman zaman çatışmalar yaşanırken, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Hamza Tümeni (Hamzat) ile Sultan Süleyman Şah’ın (Emşat) alt grupları Tahrir El Şam’ı destekliyor.

Zeytin ağaçlarıyla tanınan ve yaklaşık 20 milyon zeytin ağacının bulunduğu Rojava’nın Afrin bölgesi, 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdi. Uluslararası basına göre, zeytin ağaçlarından elde edilen mahsuller silahlı gruplar için bir gelir kaynağı haline geldi.

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