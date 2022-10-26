Sağlık

‘Gelecek haftalarda yeni bir Covid-19 dalgası bekleniyor’

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu, gelecek haftalarda yeni bir Covid-19 dalgasının beklendiğini, bu sonbahar ve kış mevsiminde coronavirüs ve grip virüslerinin birlikte görüleceğine işaret etti.
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avrupa AB EMA Coronavirüs Covid-19 maymun çiçeği virüsü

HABER MERKEZİ

AB’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA) yetkilileri, Covid-19 ve maymun çiçeği salgınlarındaki durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, "Gelecek haftalarda Omicron'un yeni alt versiyonları nedeniyle yeni bir Covid-19 dalgası bekleniyor" dedi.

Covid-19'un bu sonbahar ve kış mevsiminde griple birlikte görüleceğini belirten Cavaleri, bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Cavaleri, altta yatan başka hastalıkları olan küçük çocuklara hastaneye yatma ve ölüm risklerini azaltmak için aşı olmaları çağrısı yaparken, 60 yaş üstü kişiler, hamileler ve kronik rahatsızlıkları olanlara aşı olma ve takviye dozları da yaptırma tavsiyesinde bulundu.

Cavaleri, maymun çiçeğiyle ilgili de "Epidemiyolojik durum güven verici" ifadesini kullanarak, vaka sayılarında dik bir düşüşle salgının kontrol altına alındığının görüldüğünü belirtti.

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