Yaşam

Yola çıkan at kazaya neden oldu: 15 yaralı

Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu, 15 kişi yaralandı.
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Sivas
Sivas
kürdistan Sivas Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Salih Koçak idaresindeki hafif ticari araç Sivas-Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkiinde aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ata arkadan gelen Mahmut Doğan ve Zeynel Oral idaresindeki yolcu otobüsleri çarptı.

Kaza sonucu Cevdet Sarıkaş (55), Bekir Küllükçü (40), Seval Yılmaz (38), Mahmut Doğan (53), Hasan Çalkap (40), Yunus Şahin (24), Mehmet Şenol (38), Kayhan Satılmış (27), Kadir Güler (22), Zeynal Yetişir (22), Ramazan Karakurt (23), Selahattin Ergin (48), Abdullah Ulema (23), Ahmet Sinan Kılınç (21) ve Zeynep Gün (27) yaralandı.

Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise telef oldu. (Kaynak: AA)

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