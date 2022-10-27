Politika

Almanya Başbakanı’ndan Türkiye'ye eleştiri: Kabul edilemez

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik açıklamalarını yorumlayarak 'bir NATO üyesinin bir diğer üye ülkenin egemenliğini sorgulamasının kabul edilemez olduğunu' savundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kiryakos Miçotakis - Olaf Scholz (Foto: AFP)
Kiryakos Miçotakis - Olaf Scholz (Foto: AFP)
avrupa Olaf Scholz Kiriakos Miçotakis yunanistan Türkiye

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşme öncesinde Türk-Yunan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yunan Ta Nea gazetesine konuşan Scholz, "Bir NATO ülkesinin bir diğer üyenin egemenliğini sorgulamasının kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son aylarda yaptığı Yunanistan'a dönük açıklamalarını 'örtülü askeri tehdit' olarak nitelendiren Scholz, tarafları anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözmeye çağırdı.

Erdoğan, geçen haftalarda Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde "Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" açıklamasını yapmıştı.

Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘Saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız" yanıtını vermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv