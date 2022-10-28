Politika

Başsavcılık: Fincancı ve TTB merkez yönetimi görevden alınsın

Başsavcılık Fincancı ve TTB merkez yönetiminin görevden alınmasını istedi.
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kürdistan Şebnem Korur Fincancı TTB Başsavcılık Dava

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVANAME NEDİR? 

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

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