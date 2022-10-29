Politika

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı ve bu kapsamda 102 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
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dünya Ukrayna Rusya Esir takası Andriy Yermak

HABER MERKEZİ

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı ve bu kapsamda 52 Ukraynalı ile 50 Rus'un serbest bırakıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter'den yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 52 Ukraynalının serbest bırakıldığını bildirdi.

Yermak, "Subaylar, sağlık görevlileri, çavuşlar ve askerlerden oluşan 52 insanımızı serbest bırakmayı başardık" ifadesini kullandı.

50 RUS ASKERİ SERBEST BIRAKILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna ile yapılan esir değişimi kapsamında 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin, Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı belirtildi.

 

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