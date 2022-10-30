Politika

BM’den Bağdat’taki patlamanın araştırılması çağrısı

BM, Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün akşam meydana gelen patlamanın araştırılmasını istedi.
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Irak UNAMI Bağdat Patlama

BAĞDAT (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yadım Misyonu’nun (UNAMI) Twitter hesabından, dün akşam Bağdat’ta meydana gelen patlamayla ilgili İngilizce, Arapça ve Kürtçe açıklama yapıldı.

“Bu akşam Bağdat spor sahası yakınında bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denilen açıklamada, “Bu korkunç olayın nedeni ve koşullarının kapsamlı bir şekilde araştırılması, sorumluluğu ve önlem almayı sağlamalıdır” ifadesi kullanıldı.

Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı. Patlamada 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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