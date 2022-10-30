Rusya’dan Batı’ya: Görüşmeye hazırız

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pervıy Kanal televizyonunda yayınlanan ‘Dünya Eşikte. Küba Füze Krizi’nden Çıkarılan Dersler’ filmi için verdiği röportajda Rusya’nın gerilimin düşürülmesi konusunda Batı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, “Bir görüşme organize etmek için talepte bulunmaları halinde Batılı meslektaşlarımızı her zaman dinlemeye hazırız. Propaganda hararetiyle alenen söylediklerini diplomatik kurumlar ve diğer kanallar aracılığıyla temaslarda yeniden tekrar etmenin yanı sıra bize tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak ve Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alacak bir takım ciddi yaklaşımlar sunabileceklerini umuyorum” diye konuştu.

Rus bakan, “Bize bu bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarını dengelemeyi ve taviz aramayı amaçlayan, eşitlik ve çıkarlara karşılıklı saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşmaları halinde geçmişte de her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna kaynaklı güvenlik tehditlerinin Küba Füze Krizi’nin meydana geldiği zamana göre bugün daha yakın olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Benzerlik var. 1962’de olduğu gibi bugün de sınırlarımızda Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehditlerin oluşması söz konusu. Bugün bu tehditler, o zamanlar Türkiye'de bulunan Jüpiter füzelerine göre daha da yakın” vurgusunu yaptı.

Rus diplomat, Ukrayna’ya her türlü silahı pompalama amacını taşıyan askeri kampanyanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.

‘ABD’NİN POLONYA’YA NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRME ARZUSU ENDİŞE VERİCİ’

Lavrov, Polonya’nın ABD’nin nükleer silahlarını topraklarında yerleştirme arzusunun endişe verici olduğunu belirtti.

Polonya’nın Nuclear Sharing programına katılabileceği yönünde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın sözlerini yorumlayan Lavrov, “Polonya, Amerikalıların orada da nükleer bombalarını yerleştirmeleri için aday olmak istiyor. Bu durum oldukça endişe verici” açıklamasında bulundu.

Topraklarında halihazırda Amerikan taktik nükleer silahları bulunan beş ülkede ek olarak NATO'nun nükleer olanaklarının güçlendirilmesinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Lavrov, “ABD, NATO, Avrupa Birliği, Rusya'yı ‘savaş alanında’ yenme gerekliliğini konuşmaya devam ediyor. Haklı olarak işaret ettiğiniz gibi, tüm bunların arkasında ABD'nin her şeye ve herkese hükmetme arzusundan kesinlikle vazgeçemiyor olması yatıyor” vurgusunu yaptı.