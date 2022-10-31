Politika

Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füze Moldova'ya düştü

Moldova İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan saldırılarında fırlattığı füzelerden birinin Moldova-Ukrayna sınırında bulunan Naslavcea köyüne düştüğünü açıkladı.
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dünya füze saldırısı Moldova Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Vinnytsia bölgesi, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Lviv'e sabah saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirmişti.

Ukrayna'nın komşusu Moldova, Rus füzelerinden birinin ülke sınırlarına düştüğünü açıkladı.

Moldova İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzenin Ukrayna sınırında bulunan Naslavcea köyüne isabet ettiği belirtildi. Kimsenin yara almadığı olayda çok sayıda evin camları kırıldı.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında enerji tesislerini hedef aldığı ve bu nedenle elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı bildirilmişti.

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