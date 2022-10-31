Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füze Moldova'ya düştü

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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Vinnytsia bölgesi, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Lviv'e sabah saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirmişti.

Ukrayna'nın komşusu Moldova, Rus füzelerinden birinin ülke sınırlarına düştüğünü açıkladı.

Moldova İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzenin Ukrayna sınırında bulunan Naslavcea köyüne isabet ettiği belirtildi. Kimsenin yara almadığı olayda çok sayıda evin camları kırıldı.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında enerji tesislerini hedef aldığı ve bu nedenle elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı bildirilmişti.