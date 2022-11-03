Hulusi Akar’dan ‘kimyasal silah’ açıklaması: Dava açtık

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Habertürk’e yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’ye yönelik kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar şunları söyledi:

"Bunu hep yaptılar. Bu çöküş ne zaman olduysa bunu hep yaptılar. Çöküş, kayıplar başladığı zaman yalana iftiraya başvuruyorlar. Bu bir iddia değil, alçak bir iftira. Bunu bilenler buna gülüyor. Biz gerçekten terörle mücadele tarihimiz boyunca uluslararası hukuktan yana olduk. Hiçbir masum insana zarar vermemek için gerçekten elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Komşularımızın egemenlik haklarına da saygı gösteriyoruz."

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli uluslararası kuruluşlar. Birçok ülkenin savunmasını biliyorlar. Bizde kimyasal silah olmasının saklanması mümkün değil. Uluslararası hukukun müsaade ettiği konularda dahi biz uygun, ahlaki görmezsek yapmıyoruz. Biz gerçekten çok duyarlıyız, çok hassas davranıyoruz. Yapabileceklerimiz, yapmayacaklarımız var. Bu alçak bir iftira, çok açık bir yalan. İftirada bulunanlar hakkında, ortaya atanlar hakkında hukuk sistemi içerisinde ceza ve tazminat davalarını açtık."

TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TUTUKLANMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının tarafsız heyetlerce soruşturulması” gerektiğini ifade eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatmış ve ardından Fincancı tutuklanmıştı.

PKK tarafından son günlerde paylaşılan bazı videolarda TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti.