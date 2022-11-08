Irak’ta zorunlu askerlik yasa tasarısına tepki

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu askerlikle ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarıya göre her Iraklı erkek 23 yaşından 35 yaşına kadar zorunlu askerlik görevini yapmak zorunda. Kürdistan Bölgesi gençlerini de kapsaması beklenen yasa tasarısı gençlerin tepkisine yol açtı.

600-700 Irak Dinarı’nın maaş olarak verileceği ve askerlik yapmayanların hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını öngören tasarıya gençlerin bir kısmı maaşın düşüklüğünden tepki gösterirken, bazı gençler de tasarıya tepki olarak gösteri düzenleyeceklerini dile getiriyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Mela Kerim Hasan, “Tasarının Kürdistan Bölgesi’ni de kapsayacağını düşünüyorum çünkü kayıtların askerlik şubelerinin kayıt büroları tarafından yapılacağı belirtiliyor” dedi.

Bağımsız Milletvekili Ahmed Ali ise, yasa tasarısının görev sistemi hükümlerinin düzenlenmesine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Yasa tasarısı; tahsili olmayan 23 yaşından büyüklerin 18 ay, lise mezunlarının 1 yıl, lisans ve ön lisans mezunlarının 9 ay, yüksek lisans yapanların 6 ay, doktora sahiplerinin de 3 ay askerlik yapmasını öngörüyor.

Tasarı parlamentoda yasalaşırsa Irak ve Kürdistan Bölgesi kentlerinde uygulanacak.