Politika

Biden göreve geldiğinden bu yana ilk kez Mısır'da

Şarm el-Şeyh kentine ulaşan ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.
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dünya Joe Biden Abdulfettah es-Sisi Şarm el-Şeyh Mısır

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiği 2021 yılından bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'nin (COP27) düzenlendiği Şarm el-Şeyh kentine ulaşan ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Yerel medyada, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret eden Biden'ın Şarm el-Şeyh'e ulaştığına ve COP27'nin düzenlendiği merkeze doğru hareket ettiğine ilişkin görüntülere yer verildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın COP27'nin yapıldığı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kenti için yola çıkacağını, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya geleceğini belirterek, iki liderin birçok ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıklamıştı.

 

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