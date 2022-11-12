ENKS’li Biro: PKK, Kürt birliğinin önüne engel koyuyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, Erbil’de ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile yaptığı görüşmeyi konuştu.

Biro, ABD temsilcisiyle yaptıkları görüşmede, Suriye genelindeki durumu, siyasi çözümü ve yeni Anayasa çalışmalarının yanı sıra, Kürtlerin durumu ve ENKS ile PYNK arasındaki müzakerelerin yeniden başlatma olasılığını ele aldıklarını belirtti.

Biro, konuşmasında, PKK'nin Rojava’daki çalışmalara müdahale etmesiyle Kürtler arasındaki birliği engellediğine dikkat çekti.

Biro, ABD'li yetkililerle Afrin, Serêkaniyê ve Grî Spî’deki durumu ve bölge halkının geri dönüşlerini görüştüklerini söyledi.

ENKS’li yetkili ayrıca, ABD ve Türkiye’nin eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir El Şam güçlerinin Afrin'den tamamen çıkarılması konusunda anlaştıklarını kaydetti.