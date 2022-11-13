ABD'de ara seçimler: Senato'da kontrol Demokratların

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Nevada'da Demokrat aday Catherine Nasto rakibini geride bırakarak, Senato'da çoğunluğu sağladı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçim sonrası Nevada eyaletinden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı geride bıraktı.

Demokratlar, Kongre'nin üst kanadı Senato'da şimdiye kadar 50 koltuk elde etti ve Senato Başkanı Kamala Harris'in oyuyla birlikte çoğunluğu sağlamış oldu.

Ayrıca Georgia'da yapılacak 6 Aralık'taki seçimi de Demokratlar kazanırsa, Senato'daki koltuklarını korumanın yanı sıra koltuk sayısını artırmış olacaklar.

Arizona’da dün, Demokrat senatör Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibi Blake Master’ı yenerek senatodaki koltuğunu korumayı başarmıştı.

Kelly’nin zaferiyle Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da Senatoda 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu.

NEVADA'DA DEMOKRATLAR VALİLİK KOLTUĞUNU KAYBETTİ

Nevada’da eski Başkan Donald Trump’ın destek verdiği Cumhuriyetçi aday Joe Lombardo, rakibi olan eyaletin Demokrat Valisi Steve Sisolak’u koltuğundan etmeyi başardı.

Sisolak, bu ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibine koltuğunu kaptıran tek Demokrat vali olarak kayıtlara geçti.

Arizona’da devam eden valilik yarışında ise Demokrat Katie Hobbs, yaklaşık 31 bin oy farkıyla Cumhuriyetçi rakibi Karı Lake’in önünde gidiyor.

Eyaletteki Maricopa ve Prima bölgelerinde, posta yoluyla ulaşan yaklaşık 350 bin oyun sayımına devam edildiği kaydedilirken, sonuçların açıklanmasının en erken bu hafta başını bulabileceği belirtiliyor.

Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

ABD ara seçimlerinde 36 eyaletin valisi yeniden belirlenirken, şu ana kadar ülkede Cumhuriyetçilerin 25, Demokratların 23 valisi bulunuyor.