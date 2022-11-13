Irak Saddam’ın DAİŞ mensubu yeğenini Lübnan’dan teslim aldı

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Irak yönetimi, Bağdat tarafından 2014 yılında DAİŞ tarafından gerçekleştirilen katliama katılmakla suçlanan ve devrik diktatör Saddam Hüseyin’in yeğeni olduğu belirtilen bir Irak vatandaşını Lübnan’dan teslim aldı.

Şarku’l Avsat’a konuşan yetkili, tutuklanan Abdullah es-Sebavi’nin eski Hüseyin’in üvey kardeşinin oğlu olduğunu belirterek, tutuklama işleminin Cuma günü gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca 2014 yılında terör örgütü DAİŞ tarafından yüzlerce askerin öldürüldüğü ‘Spyker Katliamı’ olarak tarihe geçen cinayetin faillerinden birisi olduğunu bildirdi.

Lübnanlı bir adli kaynağa göre, 1994 doğumlu es-Sebavi, 11 Haziran 2022’de bir Irak vatandaşının talebi üzerine Interpol’ün tutuklama emriyle tutuklandı ve Irak’ta suç ve katliam işlemekle yargılandı.

Abdullah es-Sebavi’nin ailesi, oğullarının olaylar sırasında Yemen’de olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Irak’ın Salahaddin kentinin merkezi Tikrit'i ele geçiren DAİŞ, 2014'ün Haziran’ında yüzlerce kişinin kurşuna dizildiği görüntüsünü tüm dünya ile paylaşmış ve bu olay tarihe "Spyker Katliamı" olarak geçmişti. Hayatlarına son verilen kişilerin de Spyker Askeri Üssü'ndeki güvenlik görevlileri olduğu açıklanmıştı.

Olayla ilgili Irak Parlamentosun yaptığı açıklamada "kurşuna dizilerek öldürülen" yaklaşık 1700 kişinin askeri öğrenci ve güvenlik görevlileri olduğu bildirilmişti.

Bin 700 kişinin öldürüldüğü katliamda ilgili yargılanması tamamlanan 24 kişi idam cezasına çarptırıldı.

“Spyker Katliamı”, DAİŞ’in gerçekleştirdiği en büyük katliamlardan birisi. 2014 yılında DEAŞ mensupları Bağdat’ın kuzeyindeki Spyker üssünden yüzlerce genç askeri kaçırdı. Daha sonra bin 700 kadar askeri tek tek infaz ettiler. Cesetlerin bir kısmı Dicle Nehri’ne atılırken çoğu toplu mezarlara gömüldü.