Politika

Süleymaniye Üniversitesi’nde öğretime ara verildi

Süleymaniye Üniversitesi öğrencileri, günlerdir üniversitenin önü ve Süleymaniye-Kerkük yolunda gösteri yapıyor.
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kürdistan Süleymaniye Üniversitesi Protesto

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, üniversitedeki derslerin askıya alındığını duyurdu.

Süleymaniye Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın açıklamasında, Süleymaniye Üniversitesi Konseyi’nin bugünkü olağanüstü toplantısında öğrencilerin meşru taleplerinin desteklenmesi, özellikle de ödenek ve maddi destek sağlanması üzerinde durulduğu bildirildi.

Açıklamada, Süleymaniye Üniversitesi'nin güvenlik ve huzurunun yanı sıra trafiğin aksamaması ve öğrencilerin can güvenliği için 15 Kasım’dan itibaren tüm fakültelerdeki derslerin durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Süleymaniye Üniversitesi öğrencileri, günlerdir üniversitenin önü ve Süleymaniye-Kerkük yolunda gösteri yapıyor.

Güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında yaşanan gerilim trafiğinde aksamasına neden oluyor.

 

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