Fener Rum Patriği’nden K24’e: Taksim saldırısını nefretle kınıyoruz

İSTANBUL (K24)

Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, İstiklal Ceddesi’nde yaşanan saldırıda hayatını kaybedenleri anmak üzere söz konusu caddeye ziyarette bulundu.

Fener Rum Partikhanesi cemaati üyeleriyle birlikte saldırının gerçekleştiği alana karanfil bırakan Bartholomeos, “Biz Rum Patrikhanesi ve Rum cemaati olarak bu gibi olayları nefretle kınıyoruz. Terörü kınıyoruz” dedi.

Bartholomeos sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanların barış ve beraberlik içerisinde yaşamalarını diliyoruz. Ve bu istikamette sabah akşam bütün ayinlerimizde ve dualarımızda yüce Allaha bunu niyaz ediyoruz. İnşallah memleketimize daimî barış, birlik ve beraberlik en kısa zamanda döner ve insanlar mesut ve refah içerisinde yaşarlar. Temennimiz ve dualarımız bu istikamettedir. Tekrar tekrar dünkü olayı nefretle kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz.”