Sidekan’ın statüsü nahiyeden ilçeye çevrildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, Soran Bağımsız İdaresi sınırları içerisindeki Sideken nahiyesinin statüsünü ilçeye çevirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı kararnameyle Sidekan, Soran Bağımsız İdaresi’ne bağlı ilçe oldu.

Sidekan’a bağlı Bermize köyü ise, Sidekan’a bağlı bir nahiye statüsüne alındı.

İçişleri Bakanlığı, Soran yönetiminden Sidekan ilçesinin haritasını belirlemesini ve haritayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili taraflarına göndermesini istedi.

Irak, İran ve Türkiye sınırları üçgeninde yer alan Sidekan, ilçe olmasına yönelik karardan önce kendisine bağlı 264 köyle Kürdistan Bölgesi’nin en büyük nahiyesi olarak biliniyordu.