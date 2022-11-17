Politika

Sidekan’ın statüsü nahiyeden ilçeye çevrildi

Sidekan’a bağlı Bermize köyü ise, Sidekan’a bağlı bir nahiye statüsüne alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Soran Sidekan Bermize

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, Soran Bağımsız İdaresi sınırları içerisindeki Sideken nahiyesinin statüsünü ilçeye çevirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı kararnameyle Sidekan, Soran Bağımsız İdaresi’ne bağlı ilçe oldu.

Sidekan’a bağlı Bermize köyü ise, Sidekan’a bağlı bir nahiye statüsüne alındı.

İçişleri Bakanlığı, Soran yönetiminden Sidekan ilçesinin haritasını belirlemesini ve haritayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili taraflarına göndermesini istedi.

Irak, İran ve Türkiye sınırları üçgeninde yer alan Sidekan, ilçe olmasına yönelik karardan önce kendisine bağlı 264 köyle Kürdistan Bölgesi’nin en büyük nahiyesi olarak biliniyordu.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv